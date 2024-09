Ufficiale Lo Sporting CP pesca in Danimarca: nuovo rinforzo in attacco, preso Harder

Investimento molto importante per lo Sporting CP in Danimarca. Il club portoghese ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Conrad Harder, 19enne danese che è stato acquistato per circa 19 milioni di euro dal Nordsjaelland. Di seguito il comunicato integrale:

"Le cose stanno andando bene per il 19enne Conrad Harder da quando è stato presentato per la prima volta ai fan della 3F Superligaen. L'estate scorsa è stato promosso in Superliga dalle giovanili dell'FCN, anche se aveva ancora l'età U19. Qui - circa un anno dopo - si trasferisce al big club portoghese dello Sporting Clube de Portugal con un contratto record per un giocatore danese fuori dalla Superliga. L'FC Nordsjælland e lo Sporting, che la scorsa stagione ha vinto il campionato portoghese, hanno quindi concordato un accordo di trasferimento, il che significa che il giovane attaccante si trasferirà da Farum a Lisbona con effetto immediato".