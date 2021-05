Man City-PSG, Verratti: "Loro in leggero vantaggio. Stiamo calmi e concentrati"

vedi letture

Marco Verratti è intervenuto ieri sera in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Manchester City, semifinale di ritorno di Champions League: "Lo stile di gioco di Guardiola si conosce. Vuole controllare il gioco e il ritmo. È in grado di abbassare il ritmo quando vuole, ci dobbiamo solo concentrare su di noi. Affrontiamo una grande squadra, ma lo siamo anche noi. Meritiamo di essere qui e lotteremo fino alla fine per la finale. Abbiamo fatto buone prestazioni, abbiamo una grande squadra e un ottimo tecnico che ci ha portato qui. Abbiamo già affrontato delle squadre forti e il City è tra queste. Dobbiamo restare calmi e concentrati. Credo che abbiano un piccolo vantaggio dopo l'andata ma siamo pronti e daremo tutto in campo".