Man United, Shaw contro la Superlega: "Tifosi e calciatori dovrebbero avere voce in capitolo"

Presa di posizione di Luke Shaw circa il progetto Superlega: "Non è passato un solo minuto in cui non abbia pensato all'attuale situazione. Mi chiedevo come potessi esprimere la mia opinione, senza causare alcun problema al mio club, a cui tutti sanno tengo profondamente. Sono cresciuto guardando la Premier e la Champions League e mi sono innamorato di questo sport e di quelle che sono a mio avviso le più grandi competizioni al mondo. La mia ambizione era di essere in grado un giorno di giocare in queste competizioni e parte di questa determinazione era mostrare come con il duro lavoro chiunque possa realizzare i propri sogni e giocare ai più alti livelli. Nel mondo c'è tanta passione attorno al calcio o e sono un privilegiato a vivere quest'esperienza in prima persona, tuttavia mi preoccupa che questi cambiamenti possano avere un impatto sullo sport che io e milioni di altre persone amano. Siamo senza tifosi negli stadi da oltre un anno e so bene quanto a me e ai miei compagni di squadra manchino in ogni partita. Tifosi e giocatori dovrebbero sempre avere voce e la loro opinione dovrebbe sempre contare".