Man United, Solskjaer su Diallo: "Grandi aspettative. Devo decidere se tenerlo in prima squadra"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup contro il Watford del nuovo acquisto Amad Diallo: "Non si è ancora unito al gruppo in allenamento. Ho visto che ci sono molte aspettative su di lui e giustamente, è un giocatore con grandi qualità e non vediamo l'ora di aiutarlo a crescere. Dobbiamo dargli tempo per inserirsi, vediamo se nell'Under 23 o già in Prima squadra, ancora non ho deciso".