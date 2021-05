Man Utd, Solskjaer: "Lo scorso anno terzi, quest'anno secondi. Ma noi vogliamo vincere"

vedi letture

"Non siamo dove vorremmo essere, abbiamo l'ambizione di muoverci di una posizione in più". Parola di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, che parla alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton. "Ci siamo migliorati con costanza - spiega il norvegese -. Terzi lo scorso anno, secondi in questa stagione e con molti punti in più. La squadra ha fatto molto bene".