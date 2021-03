Manchester City, Cancelo: "Stiamo dimostrando di essere una grande squadra"

Il difensore del Manchester City Joao Cancelo ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società del momento che stanno attraversando: "Quest'anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare su questa strada. E' importante essere in corsa in tutte le competizioni che stiamo disputando. Nel momento in cui perdiamo la palla, reagiamo molto velocemente. A volte, quando guardo i nostri video, posso vedere il momento in cui uno di noi perde il pallone, in pochi secondi abbiamo tanti giocatori ad aggredire. Credo che questo sia il segreto per il successo di una squadra. Siamo una squadra molto unita e questo è stato visibile in campo".