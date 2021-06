Manchester City, contratto in scadenza e nessun rumors sul rinnovo: Fernandinho può dire addio

Ci sarebbe anche Fernandinho nella lista dei giocatori messi in uscita dal Manchester City. A riferirlo è SkySports UK che evidenzia come il contratto prossimo alla scadenza del centrocampista brasiliano sia un indizio forte circa l’addio. Anche perché non vi sono segnali di contatti per il rinnovo.