Manchester City, Guardiola esaltato: "Guehi uno dei più seri mai incontrati. Semenyo un top"

"Ci sono bastati cinque minuti in allenamento o la prima partita per capirlo. Che acquisti ha fatto il Man City! Sono giovani e resteranno qui per molti anni. Hanno il supporto giusto e sono felice che stiano già lottando per dei titoli". In un'intervista esclusiva rilasciata a TNT Sports, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha commentato l'impatto immediato di Marc Guehi e Antoine Semenyo, acquistati nel mercato invernale rispettivamente dal Crystal Palace e dal Bournemouth per un complessivo di 100 milioni di euro.

Oggi ci sarà la semifinale di FA Cup contro il Southampton e il City farà di tutto per approdare in finalissima. Con l'addio di Bernardo Silva a fine stagione, Guardiola riflette a chi assegnare la fascia da capitano nella sua squadra: "A Guehi? Perché no? Deciderà l'allenatore o i compagni, ma ha l'esperienza per farlo. Guida con l'esempio, è uno dei professionisti più seri che abbia mai incontrato. Da quando è arrivato, la cura che mette nel suo corpo è incredibile. Pensa al calcio 24 ore su 24: è l'unico modo per sopravvivere a questi ritmi".

Su Semenyo, che ha già segnato 8 gol con il City, Guardiola non ha trattenuto l'entusiasmo: "Top! Sin dal primo giorno nello spogliatoio ha mostrato lo spirito giusto. Può giocare ovunque in attacco e ha segnato in ogni competizione".