Manchester City, Gundogan: "La semifinale è meritata, per noi significa tantissimo"

Ilkay Gündoğan, centrocampista del Manchester City, commenta ai microfoni di Sky il passaggio del turno, in una partita importante per lui, doppio ex della sfida: "Il passaggio del turno significa tantissimo, pensiamo di averlo meritato negli ultimi anni che erano stati deludenti. Stavolta siamo riusciti a fare meglio, siamo contenti di essere in semifinale. Per me è stato emozionante, ho passato un periodo fantastico al Borussia, un’esperienza meravigliosa. È stato importante per me ed è stato speciale giocare contro di loro, gli auguro grande successo. Segui la Bundes e spero possano continuare a fare così”.