Manchester United, doppietta in semifinale per Cavani: è il secondo più anziano a riuscirci

Una doppietta da record per Edinson Cavani. Come riporta OptaJoe il Matador, con i suoi 34 anni a 74 giorni, è il secondo giocatore più anziano ad aver segnato una doppietta in una semifinale di una delle maggiori coppe europee dopo Philip Cocu, che segno una doppietta nelle semifinali di Champions League in PSV-Milan del 2005 a 34 anni a 187 giorni.

34 - At 34 years and 74 days, Edinson Cavani is the oldest player to score a brace at the semi-final stage or beyond in major European competition since Philip Cocu (34y 187d) for PSV vs Milan in the Champions League semi-finals in 2004-05. Wily. #UEL

— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021