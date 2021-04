Manchester United, Ed Woodward ha nascosto al governo inglese il progetto Superlega

vedi letture

Il Manchester United avrebbe nascosto al governo inglese i suoi propositi di aderire alla Superlega. È questa, in sostanza, l’indiscrezione che lanciano i tabloid britannici. Secondo la stampa d’oltremanica, il premier Boris Johnson (notoriamente non un appassionato di football) avrebbe infatti incontrato Ed Woodward, ormai ex vicepresidente del Red Devils, pochi giorni prima dell’annuncio che ha scosso il mondo del calcio. Nell’incontro si sarebbe però parlato del protocollo Covid e del ritorno dei tifosi allo stadio, non nella Superlega. La cosa è confermata da un portavoce di Downing Street: “Nell’incontro non si è parlato di Superlega”.