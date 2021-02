Manchester United-Newcastle 3-1, le pagelle: fiammata di James. Saint-Maximin ci prova

vedi letture

Manchester United-Newcastle 3-1

Marcatori: 30' Rashford, 57' James, 75' Bruno Fernandes; 36' Saint-Maximin

Manchester United

De Gea 6,5 – Non viene chiamato in causa spesso, ma quando serve è sempre preciso e neutralizza un paio di conclusioni veramente insidiose. Un solo rischio, quando la rinvia esattamente sui piedi di Joelinton, ma gli va di lusso.

Wan-Bissaka 6 – Qualche difficoltà inizialmente, con il Newcastle che sulle fasce preme parecchio quando può ed è pericoloso. Poi alla distanza cresce e inizia a farsi vedere in avanti sfruttando la stanchezza avversaria.

Lindelof 6 – Abbastanza bene in difesa, dove non commette errori particolari, meno bello in fase di impostazione, i compagni partono dal basso, ma non è troppo pulito negli scarichi.

Maguire 6,5 – Roccioso in retroguardia, sul 3-1 prova qualche sortita offensiva andando a caccia del poker, ma ci va solo vicino.

Shaw 6,5 – Un po’ più intraprendente rispetto a Wan Bissaka, pericoloso soprattutto sui corner, con il suo piede che è sempre educato, ma i compagni non riescono a dargli la gioia dell’assist.

Fred 5,5 – Poco vistoso, si fa bruciare da Saint-Maximin per un gol che ha notevolmente complicato i piani del Manchester United. Non si fa abbattere dall’errore, restando comunque disciplinato,

Matic 6,5 – È dappertutto, facendo benissimo da filtro nel primo tempo e impedendo a Joelinton di farsi notare. Poi i Red Devils alzano il baricentro e allora si sposta in cabina di regia avanzata distribuendo palla con ordine.

James 6,5 – Dopo la bella prestazione con la Real Sociedad fatica a riprendere subito il filo del discorso. Per una buona mezz’ora quasi non si nota. Sul liscio di Lewis però è un falco e ne approfitta per segnare ancora dopo la rete in Europa League. Si accende con il tempo e crea tanti grattacapi al terzino avversario (dall’89’ Mata sv).

Fernandes 6 – Si conquista la sufficienza realizzando il calcio di rigore del definitivo 3-1, ma nelle azioni in movimento lo si vede pochissimo e viste le sue enormi qualità la cosa è abbastanza strana.

Rashford 6,5 – Parte un po’ troppo largo e bisognerebbe capire se è lui a non tenere bene la posizione o se sia un’indicazione di Solskjaer. Tiene un po’ troppo palla perdendola spesso, ma quando va è difficile da contenere e l’azione del gol è spettacolare (dall’89’ Shoretier sv).

Martial 6 – Va un po’ troppo a fiammate, non facendosi vedere per larghi tratti del match, ma quando si accende è sempre pericolosissimo e la difesa avversaria non può stare tranquilla quando viene servito (dal 70’ Greenwood 6 - Entra provandoci in attacco con autorevolezza).

Newcastle

Darlow 5,5 – Copre male il suo palo sul gol di Rashford, poi però compie diverse parate che tengono i suoi in carreggiata. Errore dunque parzialmente riscattato, ma non basta.

Krafth 5,5 – Rashford ha pochi spazi, ma sul gol del nazionale inglese c’è anche la sua firma, viene mandato infatti prima al bar da un tunnel e poi da una sterzata.

Lascelles 6 – Discretamente sicuro, centralmente il Newcastle inizia a rischiare solo nel momento in cui va sotto di due reti.

Clark 6 – È roccioso come il compagno di reparto, Bruno Fernandes e Martial trovano pochi spazi per cercare il gol, poi qualche rischio comprensibile dopo lo svantaggio di due reti.

Lewis 5 – James non è troppo in partita, ma quando viene innescato per il terzino sono dolori. In occasione della rete dell’esterno offensivo cicca malamente la spazzata scivolando prima di calciare.

Hayden 5,5 – Si fa notare solo per il battibecco con Bruno Fernades, per il resto veramente poco da segnalare.

Shelvey 6 – Ci prova con orgoglio, cercando forse però un po’ troppo spesso il tiro da fuori invece di far continuare l’azione con un filtrante o un’apertura.

Willock 5 – Partita ordinata fino al rigore. È molto ingenuo infatti quando abbatte Rashford, abboccando alla sua serie di fine. Errore da matita rossa che chiude il match e azzera le speranze dei compagni di riacciuffare il match.

Almiron 6,5 – Se il Newcastle ha qualche speranza di giocarsela il merito è anche dei suoi strappi. Nel primo tempo gli manca solo il gol o l’assist, si muove tantissimo e mette in difficoltà spesso i difensori dello United. Nella ripresa finisce le energie e sparisce un po’ dal gioco, pagando anche il nuovo vantaggio avversario (dal 79’ Gayle sv).

Saint-Maximin 6,5 – Meno vistoso rispetto a Miguel Almiron, ma più concreto, approfitta di una dormita di Fred per insaccare il momentaneo pareggio. Ha un’altra buona chance, ma stavolta non capitalizza. Dà un contributo importante nonostante la sconfitta (dal 77’ Murphy sv).

Joelinton 5,5 – In avvio di gara è abbastanza pimpante e cerca di aiutare Miguel Almiron a trovare spazi, poi però inizia a patire dei problemi alla schiena e si eclissa dal match, con Bruce che forse attende anche troppo a toglierlo (dal 56’ Fraser 5,5 – Entra senza dare molto d più rispetto al compagno, è ordinato, ma l’ingresso è abbastanza impalpabile).