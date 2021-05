Manchester United, niente ritorno all'Ajax per Van de Beek. L'olandese rimarrà all'Old Trafford

vedi letture

Nessun ritorno all’Ajax per Donny van de Beek. Il centrocampista, ex dei Lancieri, oggi al Manchester United finora non è riuscito ad imporsi nel club inglese, con appena due gare da titolare in Premier League, ma la volontà di Red Devils è quella di non cederlo, neanche in prestito. A riportare la notizia è il Daily Star.