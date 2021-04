Manchester United, Rashford fra 20 in stagione. È il quarto giocatore di Premier a riuscirci

Con la rete di questa sera a Granada l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford si è portato a quota 20 reti in stagione. Si tratta del quarto giocatore della Premier League a superare questa quota. Gli altri sono Harry Kane (29 reti) del Tottenham, Mo Salah (27 reti) del Liverpool e il compagno Bruno Fernandes (23 reti).

20 - Marcus Rashford is the fourth Premier League player to reach 20 goals in all competitions this season after Harry Kane (29), Mo Salah (27) and Bruno Fernandes (23). Lion. #UEL pic.twitter.com/tm6yqGKxfF

— OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2021