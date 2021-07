Manchester United, tegola Rashford. L'attaccante dovrà operarsi alla spalla: tre mesi di stop

vedi letture

Brutte notizie in casa Manchester United. L’attaccante Marcus Rashford infatti potrebbe restare fermo fino a ottobre per un problema alla spalla che potrebbe costringerlo a operarsi. Un infortunio che il calciatore si trascina da metà della passata stagione e che che potrebbe aggravarsi se non operato immediatamente visto che le terapie conservative non avrebbero dato i risultati sperati. L’operazione dovrebbe essere programmata per fine mese con Rashford che poi dovrà restare fermo per tre mesi.