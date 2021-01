Marc Roca può lasciare il Bayern dopo soli 6 mesi: il Valencia si muove per il prestito

L'avventura di Marc Roca al Bayern Monaco potrebbe essere già arrivata agli sgoccioli. Secondo Onda Deportiva, infatti, l'ex Espanyol (cercato in estate anche da club italiani come Milan e Fiorentina) potrebbe lasciare la Baviera in questa sessione di mercato visto il pochissimo spazio trovato agli ordini di Flick. E sulle sue tracce c'è soprattutto il Valencia, club di Liga che si è già mosso per avere il giocatore in prestito.