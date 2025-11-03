Marcelo furioso nella Kings League: l'ex terzino lascia il campo dopo un rigore negato

Marcelo torna a far parlare di sé in Spagna, ma questa volta non per le sue giocate straordinarie. L’ex terzino del Real Madrid, che ha debuttato pochi giorni fa nella Kings League - il torneo ideato da Gerard Piqué - ha abbandonato il terreno di gioco furioso per una decisione arbitrale che ha giudicato ingiusta.

L’episodio è avvenuto durante la sfida tra il suo Skull FC e l'xBuyer Team. Dopo essere stato atterrato in area da un avversario, Marcelo si aspettava la concessione di un calcio di rigore evidente. L’arbitro, però, ha lasciato proseguire. Sorpreso e visibilmente irritato, il brasiliano ha protestato con veemenza, gesticolando verso la terna arbitrale, poi ha deciso di uscire volontariamente dal campo, chiedendo il cambio a un compagno.

Il gesto ha immediatamente fatto il giro dei social. Molti tifosi hanno compreso la sua frustrazione, altri invece hanno criticato la mancanza di autocontrollo di un giocatore della sua esperienza. Al termine dell’incontro, conclusosi con la vittoria dello xBuyer Team per 5-3, Marcelo è stato visto parlare con l’arbitro in tono apparentemente più pacato, pur senza nascondere il proprio disappunto.