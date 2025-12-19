Barcellona contento di Marcus Rashford. L'inglese convince e può essere riscattato

Marcus Rashford potrebbe essere riscattato dal Barcellona al termine della stagione. L'attaccante è arrivato quest'estate in prestito dal Manchester United e sta venendo impiegato con continuità da Hansi Flick. Fin qui 7 reti e 9 assist in 23 partite. L'apertura di oggi di Mundo Deportivo riguarda prorpio l'inglese ed evidenzia come il club a oggi sia orientato a spendere i 30 milioni di euro fissati in estate per l'acquisto a titolo definitivo.