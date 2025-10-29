Marcelo torna in campo... In Kings League: l'ex Real Madrid pronto al debutto con lo Skull FC

In Spagna la Kings League è tornata in scena a ottobre dopo una lunga pausa e lo ha fatto portando con sé diverse novità di peso. La più significativa riguarda lo Skull FC, nuova squadra che ha attirato subito l’attenzione grazie a due nomi di grande richiamo: Marcelo, leggenda del Real Madrid, e il noto content creator Plex. Una mossa che ha alzato immediatamente l’asticella delle ambizioni del club.

La sorpresa, però, è stata la scelta dell'ex terzino del Real Madrid di tornare a giocare. L’annuncio era arrivato durante la presentazione della squadra, ma senza una data precisa per il debutto. Ora, la Kings League ha rotto gli indugi: il terzino brasiliano esordirà giovedì nel terzo turno della Kings Cup.

Ad attenderlo ci sarà un avversario tutt’altro che semplice: il Rayo de Barcelona, squadra di Spursito, protagonista di un mercato brillante durante la sosta e rinforzata da profili di esperienza come Aridai Cabrera e Jordi Gómez. Nonostante ciò, i risultati non sono ancora arrivati e il Rayo è alla ricerca della prima vittoria nella competizione.

Lo Skull FC, invece, ha iniziato con due ko e una prestazione complessivamente insufficiente. Proprio per questo Marcelo ha deciso di anticipare il suo ingresso in campo: la squadra ha bisogno della sua qualità, della sua leadership e del carisma di un campione capace di trascinare i compagni.