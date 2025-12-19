Ci sono uno svedese, un croato e un bosniaco: è la classifica marcatori di Conference
Mikael Ishak segna una doppietta per il Lech Poznań alla sesta giornata e raggiunge Franko Kovačević del Celje e Nardin Mulahusejnović del Noah in vetta alla classifica per il titolo di capocannoniere della UEFA Conference League 2025/26.
L’attaccante svedese Ishak ha realizzato due gol nel primo tempo in casa contro il Sigma Olomouc, mentre il bosniaco Mulahusejnović e il croato Kovačević non sono riusciti ad incrementare il proprio bottino nelle ultime partite della fase campionato delle rispettive squadre.
5 reti: Mikael Ishak (Lech Poznań), Franko Kovačević (Celje), Nardin Mulahusejnović (Noah)
4 reti: Marius Mouandilmadji (Samsunspor)
3 reti: Graham Burke (Shamrock Rovers), Lamine Diaby-Fadiga (Raków), Mikael Ishak (Lech Poznań), Boubakary Koita e Derek Kutesa (AEK Atene), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Angelos Neophytou (Omonia Nicosia), Piotr Parzyszek (KuPS Kuopio)