Marcelo: "Anche il Real Madrid ha il suo Yamal: si chiama Gabri, è fortissimo"

La leggenda del Real Madrid Marcelo ha espresso grande ammirazione per due giovani talenti emergenti del calcio spagnolo, uno del Barcellona e uno della cantera Blanca, sottolineando le loro straordinarie capacità nel dribbling. In una intervista ad As che non mancherà di far discutere, l'ex difensore brasiliano ha riflettuto sulle incredibili abilità dell'adolescente blaugrana Lamine Yamal, arrivando a una conclusione netta: "Giocare contro Lamine sarebbe stato un problema per me", ha ammesso Marcelo. "Fino al mio ultimo giorno da calciatore, non ho mai trovato un'ala che fosse anche lontanamente una sfida per me. Lamine mi avrebbe sicuramente saltato in dribbling".

Oltre a rendere omaggio al talento del Barcellona, Marcelo ha voluto puntare i riflettori su una promessa che sta emergendo tra le fila merengues: Gabri Valero: "C'è un giocatore ora nella squadra Juvenil A del Real Madrid che si chiama Gabri. È di prim'ordine, mi piace", ha detto Marcelo. "Probabilmente arriverà in prima squadra perché dribbla incredibilmente bene, come Lamine, ha un controllo di palla fantastico", ha aggiunto l'ex terzino.

Attualmente Gabri Valero gioca nel Real Madrid Castilla e sta attirando molta attenzione per il suo talento. L'aspettativa è che raggiunga presto la prima squadra, anche se la competizione per un posto nel Real Madrid è notoriamente molto agguerrita.