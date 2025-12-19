FIFA Arab Cup, il Marocco vince l'edizione 2025. Battuta la Giordania ai supplementari
Il Marocco ha vinto la FIFA Arab Cuo 2025, disputata in Qatar. Battuta in finale la Giordania ai tempi supplementari per 3-2. Decisivo nell'atto conclusivo Abderrazak Hamdallah, autore di una doppietta. I Leoni dell'Atlante succedono all'Algeria, vincitrice dell'edizione 2021.
La finale per il 3° e 4° posto fra Arabia Saudita ed Emirati Arabi è stata interrotta all'intervallo, a seguito delle incerte condizioni meteo. L'incontro che era terminato 0-0 non è stato più ripreso e la FIFA ha deciso di assegnare il terzo posto a entrambe le nazionali.
Capocannoniere del torneo, il giordano Ali Oiwan con 6 reti. Pallone d'Oro come miglior giocatore, il marocchino Mohamed Rabie Hrimat. Guanto d'oro al portiere marocchino Mehdi Benabid.
