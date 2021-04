Marquinhos mastica amaro: "Preso due gol stupidi. Dobbiamo crederci, altrimenti sarà inutile"

vedi letture

Nonostante la rete di Marquinhos in apertura, il Paris Saint-Germain non è riuscito a battere il Manchester City. L'1-2 di Parigi ora costringerà i francesi a compiere un vero e proprio miracolo. come sottolinea il difensore brasiliano: " È vero, la maggior parte del secondo tempo l'abbiamo trascorsa giocando in difesa, non siamo riusciti a venire fuori. Il City è stato più aggressivo e ha giocato col baricentro più alto, saranno queste le difficoltà da superare nella sfida di ritorno. Mancano 90 minuti, ma dovremo fare molto di più se vogliamo sperare di passare. A volte c'è bisogno di strategia e intelligenza, purtroppo abbiamo preso due gol davvero stupidi. Questi sono dettagli che contano e dobbiamo imparare a gestirli, per superare anche i momenti più difficili. Calo fisico Analizzeremo a freddo per capire. Ci vuole personalità, non dobbiamo avere dubbi: se non ci crediamo, inutile andare a Manchester. Dobbiamo avere la mentalità per vincere, fare tutto il necessario per passare. C'è tutto per ribaltare la situazione, dobbiamo crederci".