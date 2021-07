Marsiglia, in arrivo Guendouzi. Domani le visite mediche e la firma sul contratto

Matteo Guendouzi diventerà a breve un giocatore del Marsiglia. Il centrocampista francese, come riportato da RMC Sport, è arrivato questo pomeriggio in città per effettuare le visite mediche: domani verranno effettuati tutti i test, poi ci sarà la firma sul contratto. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal.