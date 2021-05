Marsiglia, Payet: "Voglio ritirarmi in questo club e magari restare qui anche dopo"

vedi letture

Dimitri Payet, legato da un contratto l'Olympique Marsiglia fino al 2024, ha dichiarato ai microfoni di Téléfoot la propria volontà di chiudere la sua carriera nel club, dove vorrebbe anche lavorare da dirigente una volta smessi i panni da calciatore. Per lui giù si parla di un ruolo da ds: "Ho trascorso tre quarti della mia carriera qui e ho ancora intenzione di far parte di questo club anche quando avrò finito - ha detto Nantes -. Si potrebbe dire che è il mio club, la mia città e il mio stadio. Spero che quando avrò finito manterranno un bel ricordo di me. Con i tifosi non è sempre tutto rose e fiori, ma quando si è innamorati è così", ha concluso.