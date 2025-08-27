Ufficiale Matheus Franca torna in Brasile: il Crystal Palace lo presta al Vasco fino a giugno

Matheus França lascia temporaneamente la Premier League e fa ritorno in Brasile. L’attaccante classe 2003 si è trasferito in prestito al Vasco da Gama fino a giugno 2026, tornando così nella Série A, il campionato che lo aveva visto emergere con la maglia del Flamengo.

Arrivato al Crystal Palace nell’agosto 2023, França ha collezionato 19 presenze ufficiali con i Glaziers, trovando la sua prima rete in maglia rossblu lo scorso aprile, con un gol pesantissimo: il pareggio allo scadere contro il Southampton. Un lampo che aveva fatto intravedere le qualità per cui il club londinese aveva investito su di lui, strappandolo al calcio brasiliano poco più di un anno fa.

A soli 21 anni, l’attaccante ritrova ora il campionato di casa, in una piazza prestigiosa come quella del Vasco da Gama, che punta sulla sua freschezza e sulla sua capacità di incidere. Per il Palace, invece, si tratta di un’operazione che permetterà di verificare i progressi del ragazzo, che cercherà di accumulare minutaggio e fiducia. L'obiettivo è quello di riportarlo a Londra più completo e pronto a imporsi in Premier League. Il club inglese, attraverso una nota ufficiale, ha augurato a Matheus "il meglio per la sua nuova avventura" con la storica squadra di Rio de Janeiro.