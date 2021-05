Mbappe alle Olimpiadi? Pochettino: "Ne parleremo. È in lista ma non è detto che ci vada"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa di Francia contro il Montpellier. Interpellato su Mbappe e il suo inserimento nella lista dei pre-convocati per le Olimpiadi, ha così risposto: "Questo è un argomento che dovrà essere discusso tra tutte le parti. Stiamo pensando alla fine della stagione e agli Europei. Lui è in lista ma questo non significa che verrà scelto".