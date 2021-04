Mendes muove le pedine in Premier: proposto Espirito Santo al Tottenham, Lage-Wolves?

Il Tottenham è alla ricerca l'allenatore per la prossima stagione. Dopo l'esonero di di José Mourinho, Ryan Mason ha preso l'incarico fino al termine della stagione ma difficilmente resterà in sella. Tanto più perché Jorge Mendes sta cominciando a tessere le sue trame, cercando di "sistemare" i propri assistiti: secondo The Sun>, il super-agente portoghese avrebbe proposto Nuno Espirito Santo agli Spurs. Se l'operazione dovesse andare in porto, si aprirebbero le porte della Premier League per Bruno Lage, ancora senza squadra dopo la fine dell'avventura con il Benfica: il portoghese potrebbe prendere il posto del connazionale al Wolverhampton.