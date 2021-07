Messico-Trinidad e Tobago, che spavento per Lozano: perde i sensi e finisce in ospedale

vedi letture

Momenti drammatici durante Messico-Trinidad e Tobago, primo match della fase a gironi della Concacaf Gold Cup. E il protagonista è Hirving Lozano. Dopo appena 10' di gioco, il Chucky s'incunea in area di rigore, viene spinto e, cadendo, va a sbattere fortemente con la testa sul ginocchio del portiere Phillip in uscita bassa. Un colpo agghiacciante che fa perdere i sensi all'attaccante del Napoli, che per alcuni minuti non si muove.

Come sta adesso. Incredibile che l'arbitro non abbia fermato immediatamente la partita e che l'abbia fatto solo dopo esser stato richiamato dai calciatori della nazionale messicana. Lozano si è poi ripreso ed è stato subito trasportato in ospedale, in barella e con il collare, dove le cure sono ancora in corso. Le sue condizioni sono comunque stabili e non stanno emergendo ulteriori complicazioni, stando a quanto raccontato dal Messico.