MLS, Seattle schianta i Galaxy e balza al comando. Colorado vince a Vancouver

Netto successo dei Sounders contro i Los Angeles Galaxy in MLS. A Seattle finisce 3-0 e il mattatore è il peruviano Ruidiaz, autore di una doppietta. Nella notte si è giocata anche Vancouver Whitecaps-Colorado Rapids, terminata 0-1 in virtù della rete del cileno Diego Rubio. Quasi tutte le squadre hanno già giocato tre partite e in classifica comandano nelle rispettive Conference il Seattle Sounders nella Western e New England Revolution nella Eastern.