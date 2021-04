Monaco, Kovac: "Mostriamo il nostro carattere. Non è parlando che batteremo il Lione"

All'anti-vigilia del match contro il Lione, il tecnico del Monaco Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa: "E' una grande opportunità per la squadra di mostrare ancora una volta il suo carattere. Credo nei miei giocatori. L'atmosfera è fantastica. Il lavoro in allenamento è ottimo quindi non vedo un motivo per cui non potremmo battere il Lione. E' un grande club, con grandi ambizioni. La scorsa stagione hanno giocato una semifinale di Champions League. Sentiranno una forma di pressione, questo è chiaro. Se vinciamo, potremmo porre fine alle speranze del Lione, ma è difficile. Non è parlando che ci arriveremo".