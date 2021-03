Mondiali 2022, qualificazioni asiatiche: sedi fisse per ogni girone per evitare la diffusione del Covid-19

Per fronteggiare alla diffusione del Covid-19, l'Asian Football Confederation (AFC) ha deciso che le restanti partite valide per il secondo turno delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2022, che valgono anche per la Coppa d'Asia 2023, si guocheranno in sedi centralizzate. Una nazione per ogni girone: Cina, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudita, Qatar, Giappone, Emirati Arabi e Corea del Sud i paesi che ospiteranno le partite. Le partite si svolgeranno dal 31 maggio al 15 giugno 2021.