Mourinho allontana Alli da Parigi: "Felice di lui, potrei metterlo in campo anche mercoledì"

Sembra essere rifiorito il rapporto tra José Mourinho e Dele Alli. L'allenatore del Tottenham, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri in FA Cup, ha commentato così il rendimento positivo del grande obiettivo di mercato del Paris Saint-Germain del nuovo tecnico Mauricio Pochettino: "Sono molto contento dell'approccio mostrato da Alli contro il Marine FC, non mi sorprenderei se giocasse anche mercoledì col Fulham in campionato", le parole dello Special One.