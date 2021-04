Mourinho esonerato, salta lo storico confronto in finale con il suo rivale Pep Guardiola

Josè Mourinho esonerato dal Tottenham a pochi giorni dalla finale di Carabao Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una rivalità storica fra i due allenatori, nata in Spagna e continuata poi in Premier League, dove non sono mancate frecciatine e accuse, più o meno velate, da entrambe le parti. E con l'esonero di Mou da parte degli Spurs, mancherà così il confronto fra i due tecnici in una Coppa Nazionale, un'occasione per Pep di prendersi una piccola rivincita: fu proprio Mourinho, alla guida del Real Madrid, il primo allenatore a battere Pep Guardiola in finale di Copa del Rey nel 2011 (in carriera il tecnico spagnolo, da allenatore, ha perso solo 4 finali).