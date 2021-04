Muniain sprona l'Athletic: "In finale voglio esserci. Abbiamo analizzato tutto del Barcellona"

Iker Muniain, storico leader dell'Athletic, ha accompagnato mister Marcelino in conferenza stampa per presentare la finale di Copa del Rey in programma domani contro il Barcellona: "Il Barça è una squadra che cambia molto tatticamente, anche durante la partita partita. I blaugrana hanno infatti la capacità di passare da un sistema di gioco a un altro con grande naturalezza, in campo noi dovremo stare attenti e non fossilizzarci sui moduli. Abbiamo analizzato a lungo il modo di giocare del Barcellona, ci sentiamo pronti per questa finale e la squadra è carica. Se io giocherò dal 1'? Ho qualche problemino fisico, ma voglio esserci a tutti i costi", le sue parole.