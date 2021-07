Nessuno indossa la 24, Brasile accusato di omofobia: è il numero associato alla comunità LGBT

Mentre il Brasile si prepara ad affrontare il Cile nei quarti di finale della Copa America, la Federazione verdeoro è chiamata a rispondere alle accuse di omofobia che le sono state mosse dall'associazione per la difesa dei diritti LGBT, che ha sporto denuncia per la mancanza della maglia numero 24 tra i giocatori della Seleçao. Il numero 24, infatti, è spesso associato alla comunità omosessuale in Brasile; il giudice di Rio de Janeiro, Ricardo Cyfer, ha concesso alla Federazione 48 ore per spiegare perché nessuno dei 24 giocatori convocati da Tite abbia scelto di indossare la maglia 24, visto che nessun'altra Nazionale partecipante alla competizione ha "saltato" quel numero. Il centrocampista dell'Aston Villa, Douglas Luiz, ha scelto il 25 (la CONMEBOL aveva comunque concesso la possibilità di convocare 28 calciatori) .