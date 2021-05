Newcastle-Arsenal 0-2. Elneny e Aubameyang gol ma l'Europa resta lontana

L'Arsenal ha vinto 2-0 a Newcastle, in una gara che però difficilmente riuscirà a rimettere i Gunners in carreggiata per l'Europa. Sorpasso su Aston Villa (una gara in meno) e Leeds United ma comunque nono posto in Premier League. In gol Elneny e Aubameyang.