Niente Barcellona o PSG per Merino: il centrocampista non lascerà la Real Sociedad

vedi letture

Nessun trasferimento in questa sessione di mercato per Mikel Merino. Il centrocampista spagnolo sarebbe nel mirino di grandi club come Barcellona e Paris Saint-Germain che lo vorrebbero per la prossima stagione. Secondo quanto riporta AS, il giocatore non lascerà la Real Sociedad con cui ha un contratto fino al 2025.