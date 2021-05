Niente finale per il presidente del Villarreal: positivo 9 giorni fa, la UEFA lo esclude dalla bolla

Nove giorni fa era risultato positivo al coronavirus, ma nonostante la guarigione Fernando Roig non potrà alla finale di Europa League in programma stasera Danzica. La UEFA, infatti, ha impedito al presidente del Villarreal di recarsi allo stadio per assistere alla sfida contro il Manchester United, un vero e proprio appuntamento con la storia per il club spagnolo: non è trascorso un periodo sufficiente per poter entrare nella "bolla". Roig ha così deciso di tornare in Spagna.