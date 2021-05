Notte di scontri a Porto tra le tifoserie di City e Chelsea alla vigilia della finale di Champions

Tafferugli a Porto, sede della finale di Champions League che vedrà domani in scena la sfida fra Manchester City e Chelsea. Nella scorsa notte alcuni sostenitori inglesi si sono distinti per alcuni atteggiamenti violenti, scontrandosi tra di loro e con le forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni la polizia militare è dovuta intervenire con i manganelli per sedare le risse.

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...

For some reason it always ends up with chairs being lobbed about 🤔pic.twitter.com/irFI4sY1Xp

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 28, 2021