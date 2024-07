Ufficiale Nottingham Forest, Aguilera va in Portogallo: definito il suo passaggio al Rio Ave

Operazione in uscita per il Nottingham Forest, che cede il trequartista classe 2003 Brandon Aguilera al Rio Ave. Di seguito il comunicato ufficiale: "Brandon Aguilera ha completato il trasferimento definitivo al Rio Ave, squadra della Primeira Liga. Il 21enne è entrato a far parte dei Reds nel luglio 2022, esordendo in Coppa di Lega contro il Burnley nell'agosto 2023 e in Premier League contro il Brentford a gennaio.

Aguilera ha trascorso del tempo in prestito anche al Guanacasteca, all'Estoril e al Bristol Rovers mentre era al Forest, vincendo il premio Goal of the Season per quest'ultimo per uno straordinario gol contro l'Exeter City.

Il centrocampista offensivo, capitano della Costa Rica a livello giovanile, è diventato uno dei giocatori più giovani della sua nazione ad esordire in una Coppa del Mondo nel 2022 e, nonostante la giovane età, è ormai un titolare fisso della sua nazione, avendo esordito contro Brasile e Colombia in Copa América.

Aguilera ora si trasferisce al Rio Ave, che ha recentemente partecipato alla UEFA Europa League ed è una delle squadre più affermate del massimo campionato portoghese. Auguriamo a Brandon tutto il meglio per il futuro".