Ufficiale Nubel resta allo Stoccarda: prolungato il prestito dal Bayern Monaco, il comunicato

Alexander Nübel continuerà a giocare allo Stoccarda anche nella prossima stagione. Il club, attualmente terzo in classifica in Bundesliga, ha infatti comunicato ufficialmente di aver trovato l'accordo con il Bayern Monaco per prolungare il prestito del portiere classe 1996, affermatosi in questa stagione come uno dei migliori estremi difensori del campionato tedesco, con nove clean sheet in campionato.

Il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth ha commentato così l'accordo: “Alex Nübel si è integrato subito nella squadra l'estate scorsa ed è diventato rapidamente un fattore decisivo nel nostro gioco. Trasuda enorme calma e sicurezza e ha giocato un ruolo significativo nella nostra stagione, che finora è stata molto positiva. Sia noi che Alex eravamo molto interessati a continuare la nostra collaborazione, quindi siamo felici e soddisfatti di aver trovato una soluzione adeguata e che Alex continuerà a indossare la maglia del VfB”.

Felice, ovviamente, anche il diretto interessato: “Mi sono sentito molto a mio agio al VfB e allo Stoccarda fin dal primo momento. Insieme abbiamo sperimentato un grande sviluppo negli ultimi mesi. Sono felice di far parte di questa squadra e quindi potrei immaginare molto presto di restare al VfB oltre l'estate. Non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione. Innanzitutto, tutta la nostra concentrazione è ovviamente sulla stagione in corso, che vogliamo completare nel modo più efficace possibile con il supporto dei nostri grandi fan”.