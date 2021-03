Odegaard sempre più leader dell'Arsenal. E Arteta punta al riscatto a titolo definitivo

Martin Odegaard sempre più leader dell'Arsenal, ma il tecnico dei Gunners Mikel Arteta non è sorpreso. "È un leader fin dalla prima partita che ha giocato con noi", ha detto il tecnico dopo il rocambolesco pareggio con il West Ham. Il norvegese è in prestito dal Real Madrid, ma secondo quanto riportato dal Mirror il manager dei Gunners sta spingendo per trovare un accordo con il Real Madrid per il riscatto a titolo definitivo.