Ufficiale Olivier Boscagli firma con il Brighton: per lui accordo di 5 anni con i Seagulls

Olivier Boscagli ha firmato oggi con il Brighton, che ha annunciato l'arrivo tramite il proprio sito ufficiale: "Il Brighton & Hove Albion è lieto di annunciare un nuovo rinforzo per la propria difesa: Olivier Boscagli. Il 27enne difensore francese arriva dai campioni dell'Eredivisie, il PSV Eindhoven, e ha firmato un contratto quinquennale con i Seagulls, in attesa dell'approvazione della Premier League e della FA. Un innesto di spessore che promette solidità e versatilità al reparto arretrato di Fabian Hurzeler.

Boscagli è reduce da una stagione molto positiva con il PSV, dove ha collezionato 30 presenze, contribuendo con un gol e sei assist, dimostrando non solo doti difensive ma anche una certa propensione a partecipare alla manovra offensiva. Il tecnico del Brighton, Fabian Hurzeler, ha espresso la sua soddisfazione: "Siamo felici di dare il benvenuto a Olivier a Brighton. Ha molta esperienza con il PSV e ci piace la sua versatilità: può giocare in diverse posizioni e riteniamo sia importante avere questi giocatori nella nostra rosa. Non vediamo l'ora di lavorare con lui".

L'ex nazionale francese Under 21 ha iniziato la sua carriera nel Nizza, prima di trasferirsi al PSV nel 2019, dove ha collezionato un totale di 204 presenze, utilizzato sia come difensore centrale che come terzino sinistro. Olivier ha vissuto un periodo di grande successo nei Paesi Bassi, vincendo due titoli consecutivi di Eredivisie, oltre a conquistare due volte la Johan Cruyff Shield e la KNVB Cup nel 2023. Un palmarès di tutto rispetto che porta esperienza e mentalità vincente al Brighton.