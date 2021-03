Olympique Marsiglia, Sampaoli: "Servono ritmo e voglia. Dobbiamo essere competitivi"

Nel corso della sua presentazione alla stampa, il tecnico dell’Olympique Marsiglia George Sampaoli ha parlato degli obiettivi: "Continueremo a valutare l'organico a breve termine per prendere decisioni a medio e lungo termine. Il gioco con una filosofia che consiste nel concentrarsi più sul gol avversario che sul nostro. Al di là della crisi, dobbiamo cercare di tornare ai fondamentali: il ritmo e la voglia. Far sapere a ogni giocatore che ha la possibilità di giocare con questa maglia. Abbiamo offerto strumenti per fare questo. Dobbiamo convincere questo gruppo che l'idea di questo progetto è di essere competitivi. Per me, il gioco riguarda la fase offensiva. A poco a poco, convinceremo i giocatori ad accettare questa idea. Alcuni si adattano rapidamente, per altri è più difficile e altri non si adattano. Dobbiamo cercare di ripristinare l'immagine del club".