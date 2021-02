OM, Villas-Boas si dimette: "Limiti superati, ora tocca alla dirigenza prendere una decisione"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, ha presentato le dimissioni da allenatore dell'OM. La palla passa ora alla dirigenza che dovrà prendere una decisione alla vigilia di una partita di Ligue 1, contro il Lens: "In questi due anni sul fronte trasferimenti è successo di tutto e non lo accetto più, ci sono dei limiti che sono stati superati. Non puoi vendere un giocatore che non ha niente a che vedere con quello che stai cercando. Ora sono concentrato sul Lens, ci prepareremo nel migliore dei modi e continueremo finché la dirigenza non mi chiederà di andarmene. Aspetto una risposta della direzione e se non arriverà continueremo". Villas-Boas ha aggiunto che oltre all'arrivo non richiesto di Ntcham c'è stata la cessione non preventivata di Radonjic: "La mia scelta non ha a che vedere con gli incidenti del fine settimana ma con l'aspetto sportivo. Anche la partenza di Nemanja mi è stata comunicata in serata".