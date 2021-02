Onana squalificato per 1 anno, l'Ajax farà ricorso al CAS. Van der Sar: "È un duro colpo"

Andre Onana, portiere dell'Ajax, è stato squalificato per un anno dalla UEFA perché trovato positivo a un controllo antidoping lo scorso 30 ottobre. A nulla è servita la difesa dei lancieri, che adesso presenteranno ricorso alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). L'amministratore delegato Edwin van der Sar ha dichiarato: “Abbiamo sempre detto no ai farmaci che migliorano le prestazioni, ovviamente siamo per uno sport pulito. Questa è una duro colpo, per Andre stesso ma sicuramente anche per noi come società. Andre è un portiere di alto livello, che ha dimostrato il suo valore ed è molto popolare tra i tifosi. Avevamo sperato in una squalifica molto più breve, perché non c'era alcuna intenzione di migliorare le sue prestazioni"