Palmeiras, Ferreira: "Purtroppo oggi la palla non voleva entrare"

Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, ha commentato la sconfitta ottenuta nella semifinale del Mondiale per Club contro il Tigres: "Oggi abbiamo dimostrato che pur non vincendo sempre ci impegniamo sempre fino alla fine. Oggi la palla non voleva entrare e alla fine siamo stati puniti da un rigore. Molti non conoscevano gli avversari ma io avevo avvisato tutti che erano un'ottima squadra e oggi lo hanno visto tutti".