Paqueta incanta Lione. L'Equipe gli dà 8. Garcia: "Ha ampi margini di miglioramento"

Ancora una volta migliore in campo, Lucas Paqueta incanta il Lione. Il brasiliano, flop al Milan, ha meritato un 8 in pagella da L'Equipe per la sua prestazione contro il Lens. In merito il tecnico Rudi Garcia, ha dichiarato: "Quando Paqueta è in forma e gioca con lucidità, bravo a giocare di prima e sempre pericoloso in fase offensiva. Lucidità che gli manca quando si sente stanco ma è ancora giovane e ha ampi margini di miglioramento".