Paredes esclude la partenza dal PSG: "Sono felice qui. Messi? Tocca a Leonardo..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Montpellier, Leandro Paredes ha parlato anche del suo futuro. Il centrocampista argentino è seguito in particolare dall'Inter: "Si parla molto di me ma sono molto felice a Parigi. Mi diverto in questa squadra e in questo club. Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare qui ancora per qualche anno. All'inizio è sempre difficile arrivare in un grande club come il PSG: i primi sei mesi non sono stati facili, ma poi mi sono adattato".

Il sogno Messi: "È naturale che tutti noi vogliamo avere Messi nella nostra squadra. Ma sono decisioni che appartengono alla società, a Leonardo e al nostro presidente, che dovranno convincerlo a venire da noi. Spero di poter giocare con lui qui".